В Украине увеличилось число жертв опасного гриппа: школы закрывают на карантин

Грипп в Украине привел к гибели 55-летней женщины, которая стала уже девятой жертвой от осложнений этого вирусного заболевания. Нынешняя трагедия произошла в Коростышеве под Житомиром.

По словам врачей, во всех летальных случаях пациенты поздно обращались в медицинские учреждения - люди в первые дни болезни лечились самостоятельно. Вследствие этого наступали осложнения, что заканчивалось гибелью.

У женщины в Коростышеве развилась пневмония, к медикам она попала в тяжелом состоянии. Она скончалась уже в медучреждении. Об этом передает ТСН.

Из-за резкого увеличения больных в ряде регионов школы идут на карантин.

Так, на вынужденных каникулах все школы в Александрии в Кировоградской области. Также в Черткове в Тернопольской области до конца недели закрыли все школы, детские садики и внешкольные учреждения. Из-за большого количества заболевших учебный процесс приостановили и в Селидово в Донецкой области.

В целом по Украине медики, хоть и фиксируют увеличение количества больных, но говорят, что до уровня эпидемии еще далеко.

В группе риска пожилые люди и дети. Самая высокая заболеваемость гриппом наблюдается среди школьников 6-14 лет. Врачи настоятельно рекомендуют обращаться в медучреждения в первый же день заболевания.

Добавим, что специалисты прогнозируют пик заболеваемости в конце января - начале февраля, а вообще эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями продлится до весны.

Ожидается, что в Украине переболеют до 6 миллионов человек.

Напомним, что в течение предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболели 5,4 миллиона человек, было зафиксировано 64 случая смерти.

Грипп в Украине - от осложнений умерла женщина в больнице под Житомиром