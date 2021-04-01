В Украине увеличат прожиточный минимум: в Минсоцполитики назвали приоритетные группы

Чиновник рассказала, как ведомство считает реальный прожиточный минимум по продуктовым наборам.

Так как официальные и реальные цифры разнятся, министерство предложило новую методологию подсчета, изучив международный опыт.

"Для доплат, повышений, надбавок будут применять не прожиточный минимум, а базовые величины, которые будут отвечать официальным расчетам. А пенсия, минимальная зарплата, пособия, которые являются основным источником существования человека, должны соответствовать реальному прожиточному минимуму", - объяснила Лазебная.

Также министр рассказала, для кого реальный прожиточный минимум является важным для расчета выплат, и кто в приоритете в дорожной карте. Это:

пенсионеры, семьи с детьми, люди с инвалидностью с детства и дети-инвалиды, люди, которые не имеют права на пенсию.

"В этих четырех группах надо, чтобы прожиточный минимум соответствовал реальному. Сразу мы это все не сможем, но за три года можно сделать", - заверила чиновник.

Напомним, что Минсоцполитики разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Новый механизм предполагает ускоренное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов: