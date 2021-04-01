В Украине увеличат прожиточный минимум: в Минсоцполитики назвали приоритетные группы

В Украине будут определять показатель прожиточного минимума по новому механизму, так как официальные и реальные "минималки" отличаются в два раза.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24"
Чиновник рассказала, как ведомство считает реальный прожиточный минимум по продуктовым наборам.
Так как официальные и реальные цифры разнятся, министерство предложило новую методологию подсчета, изучив международный опыт.
"Для доплат, повышений, надбавок будут применять не прожиточный минимум, а базовые величины, которые будут отвечать официальным расчетам. А пенсия, минимальная зарплата, пособия, которые являются основным источником существования человека, должны соответствовать реальному прожиточному минимуму", - объяснила Лазебная.
Также министр рассказала, для кого реальный прожиточный минимум является важным для расчета выплат, и кто в приоритете в дорожной карте. Это:
"В этих четырех группах надо, чтобы прожиточный минимум соответствовал реальному. Сразу мы это все не сможем, но за три года можно сделать", - заверила чиновник.
Напомним, что Минсоцполитики разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Новый механизм предполагает ускоренное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов:
Ранее сообщалось, что украинцам будут выдавать пенсии и соцвыплаты по новым правилам уже с 1 сентября 2021 года, и в Минсоцполитики объяснили детали.