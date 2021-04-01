RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні збільшать прожитковий мінімум: у Мінсоцполітики назвали пріоритетні групи

Автор: Володимир Костирін

В Україні визначатимуть показник прожиткового мінімуму за новим механізмом, позаяк офіційні та реальні "мінімалки" відрізняються вдвічі.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24"

Чиновник розповіла, як відомство рахує реальний прожитковий мінімум за продуктовими наборами.

Оскільки офіційні та реальні цифри різняться, міністерство запропонувало нову методологію підрахунку, вивчивши міжнародний досвід.

"Для доплат, підвищень, надбавок застосовувати не прожитковий мінімум, а базові величини, які відповідатимуть офіційним розрахункам. А пенсія, мінімальна зарплата, допомоги, які є основним джерелом існування людини, мають відповідати реальному прожитковому мінімуму", - пояснила Лазебна.

Також міністр розповіла, для кого реальний прожитковий мінімум є важливим для розрахунку виплат, і хто в пріоритеті у дорожній карті. Це:

  1. пенсіонери,
  2. сім'ї з дітьми,
  3. люди з інвалідністю з дитинства і діти-інваліди,
  4. люди, які не мають права на пенсію.

"У цих чотирьох групах треба, щоб прожитковий мінімум відповідав реальному. Одразу ми це все не зможемо, але за три роки можна зробити", - запевнила чиновник.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини. Новий механізм передбачає прискорене підвищення прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів:

  • у 2022 році - на 14%;
  • у 2023 році - на 15%;
  • у 2024 році - на 25%.

Раніше повідомлялося, що українцям видаватимуть пенсії та соцвиплати за новими правилами вже з 1 вересня 2021 року, і в Мінсоцполітики пояснили деталі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України прожиточный минимумМіністерство соціальної політики
Читайте також
У Кабміні розповіли про ситуацію з пенсіями для заробітчан, які працювали неофіційно
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Прогноз погоди