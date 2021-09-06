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В Украине установили максимальную стоимость бензина: на сколько выросли цены

Автор: Светлана Мащенко

В Украине установили новые предельные цены на топливо. Согласно постановлению Министерства экономики, стоимость бензина и дизельного топлива на автомобильных заправочных станциях не должна превышать этих цифр.

Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

Какие цены на топливо установили в начале сентября

В Министерстве определили среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива (ULSD 10 ppm) - 21,69 гривен, 1 литра бензина (GASOLINE 10 ppm) - 25,94 гривен.

После учета торговых наценок максимальная стоимость топлива на АЗС не может превышать:

  • 28,69 грн/л - дизтопливо,
  • 30,94 грн/л - бензин.

Отметим, что средние цены на топливо в Минэкономики рассчитывают трижды в месяц, а именно 3, 13 и 23 числа.

На сколько выросла максимальная цена топлива с конца августа

На 23 августа были установлены следующие предельные цены: 30,53 грн/л - на бензин, 28,11 грн/л - на дизтопливо. То есть стоимость бензина выросла на 41 коп., а дизтоплива на 58 коп.

Добавим, что Кабмин совсем недавно внес изменения в формулу расчета средней цены. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

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