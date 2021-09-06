В Україні встановили максимальну вартість бензину: на скільки зросли ціни

Які ціни на пальне встановили на початку вересня

В Міністерстві визначили середню вартість 1 літра дизельного палива (ULSD 10 ppm) - 21,69 гривень, 1 літра бензину (GASOLINE 10 ppm) - 25,94 гривень.

Після урахування торговельних націнок максимальна вартість палива на АЗС не може перевищувати:

28,69 грн/л - дизпальне,

- дизпальне, 30,94 грн/л - бензин.

Зазначимо, що середні ціни на паливо в Мінекономіки розраховують тричі на місяць, а саме 3, 13 і 23 числа.

На скільки зросла максимальна ціна палива з кінця серпня

На 23 серпня були встановлені такі граничні ціни: 30,53 грн/л - на бензин, 28,11 грн/л - на дизпальне. Тобто вартість бензину зросла на 41 коп., а дизпалива на 58 коп.

Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно вніс зміни в формулу розрахунку середньої ціни. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).