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В Украине успешно испытали мощнейшую ракету "Нептун": в сеть попало видео

STYLERЖизнь    18.06.2020 - 11:21
В Украине успешно испытали мощнейшую ракету "Нептун": в сеть попало видео
Украинская ракета "Нептун" (фото: rnbo.gov.ua)

В сети показили видео испытаний украинской ракеты "Нептун"

В Украине испытали мощнейшую крылатую ракету "Нептун" и показали ее поражение в цель на видео. Видеоролик с испытаниями показал на своей странице в Twitter бывший секретарь РНБО Александр Турчинов.

Турчинов сейчас обеспокоен судьбой проекта, так как его могут остановить из-за недостатка финансирования со стороны государства.

"Видео уничтожения цели во время испытаний мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун". Финансирование на эти испытания были выделены еще в ДОУ 2019 года. Успехи могут измениться остановкой всего проекта, если не восстановить его финансирование", - написал Турчинов под видео.

Напомним, что "Нептун" - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Разработана она командой "Луч" на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия УССР.

"Ракеты проекта "Нептун" являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные.

Как мы ранее сообщали, украинскую ракетную программу блокирует рука Кремля.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины ракета
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