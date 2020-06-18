В Україні успішно випробували найпотужнішу ракету "Нептун": у мережу потрапило відео

Українська ракета "Нептун" (фото: rnbo.gov.ua)

У мережі показили відео випробувань української ракети "Нептун"

В Україні зазнали найпотужнішу крилату ракету "Нептун" і показали її влучання в ціль на відео. Відеоролик з випробуваннями показав на своїй сторінці в Twitter колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Турчинов зараз стурбований долею проекту, бо його можуть зупинити через брак фінансування з боку держави.

"Відео знищення цілі під час випробувань мобільного комплексу крилатих ракет "Нептун". Фінансування на ці випробування були виділені ще в ДОЗ 2019 року. Успіхи можуть змінитися зупинкою всього проекту, якщо не відновити його фінансування", - написав Турчинов під відео.

Відео знищення цілі під час випробувань мобільного комплексу крилатих ракет «Нептун». Фінансування на ці випробування було виділено ще в ДОЗ 2019 року. Успіхи можуть змінитися зупинкою всього проекту, якщо не відновити його фінансування. https://t.co/sIR6dik5zO pic.twitter.com/UgpUPTDllz — Олександр Турчинов (@Turchynov) June 17, 2020

Нагадаємо, що "Нептун" - українська дозвукова маловисотна протикорабельна ракета, призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також наземних цілей. Розроблена вона командою "Промінь" на основі радянської ракети Х-35, у виробництві якої брали участь підприємства УРСР.

Ракети проекту "Нептун" є перспективною української розробкою і у разі запуску серійного виробництва можуть стати вагомою зброєю стримування, адже вони здатні знищувати не тільки корабельні мети, але й наземні.

Як ми раніше повідомляли, українську ракетну програму блокує рука Кремля.

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Автор: Людмила Жукова