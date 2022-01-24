В Украине усилятся холода: какие области заморозит до -18 градусов

Так, по данным Наталки Диденко, понедельник, 24 января, будет в Украине морозным: днем -4... -8 градусов. На дорогах гололедица "будет толкаться и пихаться".

Снег 24 января будет выпадать на востоке, в центре и на юге Украины. Север и запад - без существенных осадков, разве в Карпатах что-то потрусит порой.

В Киеве понедельник будет холодным: днем до -5... -7 градусов. Снег в столице в этот день маловероятен.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, во вторник 25 января нас ждет более морозная ночь. Особенно холодно ожидается в некоторых западных областях. Тут синоптики прогнозируют до -18 градусов.

А вот среда, 26-е число, порадует смягчением холодов, но на востоке все еще ожидается ночные морозы до -11 градусов.

Смотрите ниже на картах гидрометцентра прогноз на следующие три дня:

Погода в Украине 24-26 января (meteo.gov.ua)

Когда отступят морозы

"Потепление придет в Украину со второй половины недели, начиная с западных и северных областей", - сообщила Диденко.