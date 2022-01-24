В Україні посиляться холоди: які області заморозить до -18 градусів

Так, за даними Наталки Діденко, понеділок, 24 січня, буде в Україні морозним: вдень -4... -8 градусів. На дорогах ожеледиця "буде штовхатися і пхатися".

Сніг 24 січня випадатиме на сході, в центрі та на півдні України. Північ і захід - без істотних опадів, хіба в Карпатах щось потрусить часом.

В Києві понеділок буде холодним: вдень до -5... -7 градусів. Сніг у столиці цього дня малоймовірний.

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, у вівторок 25 січня нас чекає більш морозна ніч. Особливо холодно очікується в деяких західних областях. Тут синоптики прогнозують до -18 градусів.

А ось середа, 26-е число, порадує пом'якшенням холодів, але на сході все ще очікується нічні морози до -11 градусів.

Дивіться нижче на картах гідрометцентру прогноз на наступні три дні:

Погода в Україні 24-26 січня (meteo.gov.ua)

Коли відступлять морози

"Потепління прийде в Україну з другої половини тижня, починаючи з західних і північних областей", - повідомила Діденко.