В Украине упростили правила получения водительских прав: что изменилось

Главный сервисный центр МВД изменил правила для удобства граждан во время войны, когда некоторым пришлось покинуть свои дома из-за боевых действий и переехать в другие населенные пункты.

Что изменилось

Отныне сдать экзамены для получения водительское удостоверение можно в любом центре на территории Украины, несмотря на то, где вы проходили обучение.

Так, если вы сдали теоретический экзамен в одном городе, то практику проходить можно и в другом.

Также если гражданин сдал оба экзамена в одном населенном пункте, но не успел получить водительское удостоверение из-за вынужденного переезда, то теперь есть возможность получить их в сервисном центре города, куда временно переехал.

Тем, кто сдает на права на вождение легковушек и грузовиков с прицепом, теоретическую часть обучения сократили почти на треть. При этом посещать занятия можно онлайн.

Кроме того, изменения затронули и свидетельства для поездки за границу. Детальнее о новшествах относительно водительских удостоверений - на видео от МВД.

Видео: Главный сервисный центр МВД меняет правила получения водительских удостоверений