В Украине упростили правила пересечения границы: что изменилось

Что изменилось для иностранцев

Граждане других государств должны при везде в Украину иметь полис (свидетельство или сертификат) страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19, обсервацию и имеет срок действия на все времянахождение в Украине.

При въезде в Украину у иностранцев должен быть отрицательный ПЦР-тест, проведенный не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

Кому полис страхования не понадобится:

Лицам, которые постоянно проживают на территории Украины

Беженцам или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите

Дипломатам, представительствам официальных международных миссий, организациям, аккредитованным в Украине, и членам их семей

Водителям и члена экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, воздушных, морских, речных судов.

Военнослужащим вооруженных сил государств – членов НАТО.

Кому не нужен будет ПЦР-тест для пересечения границы

Отрицательный результат ПЦР-теста не нужен иностранцам, которые не достигли 12 лет. Это исключение действует в том случае, если указанные лица не были в контакте с больным с COVID-19.

Что изменилось для украинцев

Гражданам Украины, которые пересекают границу, тестирование методом ПЦР теперь нужно проводить за 72 часа (а не 48 часов, как было ранее).

Что делать, если нет ПЦР-теста

Иностранцы и граждане Украины при отсутствии ПЦР-теста должны загрузить приложение "Вдома" и пройти самоизоляцию в течение 14 дней. Завершить ее можно досрочно – сдать ПЦР-тест в Украине и получить отрицательный результат.