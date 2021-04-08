В Україні спростили правила перетину кордону: що змінилося

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про перетин кордону для деяких категорій населення. Частина з них стосується іноземців, а частина – громадян України.
Про це йдеться в документі, який опублікований на сайті уряду.
Громадяни інших держав повинні при в'їзді в Україну мати поліс (свідоцтво або сертифікат) страхування, який покриває витрати на лікування COVID-19, обсервацію і має термін дії на увесь час знаходження в Україні.
При в'їзді в Україну іноземців повинен бути негативний ПЛР-тест, проведений не більше ніж за 72 години до перетинання державного кордону.
Особам, які постійно проживають на території України
Біженцям або особам, які потребують додаткового захисту
Дипломатам, представництвам офіційних міжнародних місій, організаціям, акредитованим в Україні, та членам їх сімей
Водіям і члена екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, повітряних, морських, річкових суден
Військовослужбовцям збройних сил держав – членів НАТО.
Негативний результат ПЛР-тесту не потрібен іноземцям, які не досягли 12 років. Цей виняток діє в тому випадку, якщо зазначені особи не були в контакті з хворим з COVID-19.
Громадянам України, які перетинають кордон, тестування методом ПЛР тепер потрібно проводити за 72 години (а не 48 годин, як було раніше).
Іноземці та громадяни України при відсутності ПЛР-тесту повинні завантажити додаток "Вдома" і пройти самоізоляцію протягом 14 днів. Завершити її можна достроково - здати ПЛР-тест в Україні та отримати негативний результат.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що авіакомпанія SkyUp запустила нову послугу для пасажирів.
А також розповідали про те, чи можуть тимчасово заборонити авіаперельоти між Україною та іншими країнами.