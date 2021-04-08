В Україні спростили правила перетину кордону: що змінилося

Що змінилося для іноземців

Громадяни інших держав повинні при в'їзді в Україну мати поліс (свідоцтво або сертифікат) страхування, який покриває витрати на лікування COVID-19, обсервацію і має термін дії на увесь час знаходження в Україні.

При в'їзді в Україну іноземців повинен бути негативний ПЛР-тест, проведений не більше ніж за 72 години до перетинання державного кордону.

Кому поліс страхування не знадобиться:

Особам, які постійно проживають на території України

Біженцям або особам, які потребують додаткового захисту

Дипломатам, представництвам офіційних міжнародних місій, організаціям, акредитованим в Україні, та членам їх сімей

Водіям і члена екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, повітряних, морських, річкових суден

Військовослужбовцям збройних сил держав – членів НАТО.

Кому не потрібен буде ПЛР-тест для перетину кордону

Негативний результат ПЛР-тесту не потрібен іноземцям, які не досягли 12 років. Цей виняток діє в тому випадку, якщо зазначені особи не були в контакті з хворим з COVID-19.

Що змінилося для українців

Громадянам України, які перетинають кордон, тестування методом ПЛР тепер потрібно проводити за 72 години (а не 48 годин, як було раніше).

Що робити, якщо немає ПЛР-тесту

Іноземці та громадяни України при відсутності ПЛР-тесту повинні завантажити додаток "Вдома" і пройти самоізоляцію протягом 14 днів. Завершити її можна достроково - здати ПЛР-тест в Україні та отримати негативний результат.