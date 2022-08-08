ua ru
Пн, 08 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине упала цена на популярный фрукт: за сколько можно его купить

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 10:40
В Украине упала цена на популярный фрукт: за сколько можно его купить Фото: В Украине подешевели яблоки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнее время подешевели яблоки. Речь идет о фруктах нового урожая.

Об этой тенденции сообщают аналитики EastFruit.

Почему дешевеют яблоки

Основной причиной понижательной ценовой тенденции, производители называют практически полное отсутствие спроса на яблоко летних сортов урожая 2022 года.

Так, только сначала текущей недели яблоки нового урожая снизились в цене в среднем на 31%. Закупают фрукты у фермеров по цене 7-10 гривен за килограмм.

Большинство оптовых компаний и розничных сетей еще продолжают продавать прошлогодние яблоки, в частности польского производства.

Производители говорят, что на сегодняшний день спрос на яблоки текущего урожая практически полностью отсутствует как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортных компаний.

При этом урожай яблок в Украине в текущем году оценивается на достаточно высоком уровне. Но продать свою продукцию по приемлемым ценам у украинских садоводов очень мало шансов.

В этом году цена на яблоки нового урожая на 33% меньше, чем в прошлом.

Эксперты предполагают, что если не будут спроса - цена будет дальше снижаться.

Как мы ранее писали, ученые рассказали, сколько овощей и фруктов на самом деле нужно съедать в день.

Добавим также, перед этим мы писали, какие овощи и фрукты можно консервировать, сушить и замораживать в августе, делая запасы на зиму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь