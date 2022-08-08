В Україні впала ціна на популярний фрукт: за скільки можна його купити

В Україні За останній час подешевшали яблука. Йдеться про фрукти нового врожаю.

Чому дешевшають яблука

Основною причиною знижувальної цінової тенденції, виробники називають практично повна відсутність попиту на яблуко літніх сортів врожаю 2022 року.

Так, тільки спочатку поточного тижня яблука нового врожаю знизилися в ціні в середньому на 31%. Закуповують фрукти у фермерів за ціною 7-10 гривень за кілограм.

Більшість оптових компаній і роздрібних мереж ще продовжують продавати торішні яблука, зокрема польського виробництва.

Виробники кажуть, що на сьогоднішній день попит на яблука поточного врожаю практично повністю відсутній як на внутрішньому ринку, так і з боку експортних компаній.

При цьому урожай яблук в Україні в поточному році оцінюється на досить високому рівні. Але продати свою продукцію за прийнятними цінами в українських садівників дуже мало шансів.

Цього року ціна на яблука нового врожаю на 33% менша, ніж торік.

Експерти припускають, що якщо не будуть попиту - ціна буде далі знижуватися.