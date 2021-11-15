В Украине ударят сильные морозы: синоптики назвали дату зимней погоды

Как сообщает Наталка Диденко, в ближайшие сутки в Украине температура воздуха опустится до -6 -11 градусов. Днем будет холодно, но пока еще температура будет плюсовая.

"В Украину заходит похолодание. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -2 -8 градусов мороза, на Востоке в течение недели местами до -8 -11 градусов. Да и днем будет не летний мед, всего 0 +5 градусов. Немного выше будет температура воздуха в западных областях, ночью около 0, днем +4 +10, на Закарпатье +7 +11 градусов", - рассказала синоптик.

Она отметила, что осадки в Украину придут во второй половине недели. Местами ожидаются дожди с мокрым снегом.

"Антициклон пока что удержит сухую погоду – 16 ноября осадки маловероятны. Осадки придвинутся к нашей территории в четверг, 18 ноября, а в течении 19 ноября и 20 ноября ожидается нестойкая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром", - предупредила Диденко.

Она добавила, что возможны перепады атмосферного давления. А уже после 20-21 ноября возможно небольшое потепление.

В Киеве синоптик во вторник пообещала сухую, но холодную погоду. Ночью температура упадет до -5 градусов, днем ожидается +2 +3 градуса.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, на востоке страны во вторник ночная температура упадет до -6 -8 градусов, днем будет от +1 до +4 градусов.

В центральных, южных, северных областях ночью от -1 до -5 градусов, днем столбики термометров покажут от +1 до +5 градусов.

На западе ночью от -2 до +2 градусов, днем прогреется до +6 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 16 ноября

В среду, 17 ноября, температура воздуха опустится во всех регионах Украины. Холоднее всего будет на востоке – до 9 градусов мороза, а остальных регионах – от -2 до -6 градусов.

Днем теплее будет только на западе – до +6 +8 градусов. В центре, на севере и в южной части – от +1 до +5 градусов, на востоке от 0 до +3 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 17 ноября

В четверг синоптики прогнозируют осадки на западе Украины, в остальных регионах будет сухо.

Ночью во всех областях ожидается мороз, от -2 до -9 градусов, только на западе от 0 до -2 градусов. Днем также будет холодно, от 0 до +5 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 18 ноября

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 19 ноября, в Украину придут дожди с мокрым снегом.