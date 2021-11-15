В Україні вдарять сильні морози: синоптики назвали дату зимової погоди

Як повідомляє Наталка Діденко, найближчої доби в Україні температура повітря опуститься до -6 -11 градусів. Вдень буде холодно, але поки ще температура буде плюсова.

"В Україну заходить похолодання. Температура повітря в нічні години буде опускатися до -2 -8 градусів морозу, на Сході протягом тижня місцями до -8 -11 градусів. Та й вдень буде не літній мед, всього 0 + 5 градусів. Трохи вищою буде температура повітря в західних областях, вночі близько 0, вдень +4 +10, на Закарпатті +7 +11 градусів", - розповіла синоптик.

Вона зазначила, що опади в Україну прийдуть у другій половині тижня. Місцями очікуються дощі з мокрим снігом.

"Антициклон поки що утримає суху погоду - 16 листопада опади малоймовірні. Опади присунуться до нашої території в четвер, 18 листопада, а протягом 19 листопада і 20 листопада очікується нестійка несприятлива погода з дощем, мокрим снігом і поривчастим вітром", - попередила Діденко.

Вона додала, що можливі перепади атмосферного тиску. А вже після 20-21 листопада можливе невелике потепління.

У Києві синоптик у вівторок пообіцяла суху, але холодну погоду. Вночі температура впаде до -5 градусів, вдень очікується +2 +3 градуси.

За прогнозом Українського гідрометцентру, на сході країни у вівторок нічна температура впаде до -6 -8 градусів, вдень буде від +1 до +4 градусів.

У центральних, південних, північних областях вночі від -1 до -5 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +5 градусів.

На заході вночі від -2 до +2 градусів, вдень прогріється до +6 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 16 листопада

У середу, 17 листопада, температура повітря опуститься у всіх регіонах України. Найхолодніше буде на сході – до 9 градусів морозу, а інших регіонах – від -2 до -6 градусів.

Вдень тепліше буде тільки на заході – до +6 +8 градусів. У центрі, на півночі та в південній частині – від +1 до +5 градусів, на сході від 0 до +3 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 17 листопада

У четвер синоптики прогнозують опади на заході України, в інших регіонах буде сухо.

Вночі у всіх областях очікується мороз, від -2 до -9 градусів, тільки на заході від 0 до -2 градусів. Вдень також буде холодно, від 0 до + 5 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 18 листопада

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 19 листопада, в Україну прийдуть дощі з мокрим снігом.