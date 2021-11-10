В Украине ударят серьезные морозы: где будет холоднее всего

Погода в Украине приготовила очередной сюрприз жителям большинства областей. Новый арктический циклон принесет украинцам сильные ночные морозы, местами до -7 градусов.

Какая погода ждет жителей Украины, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны ночная температура упадет до -3 -6 градусов. Днем будет сухо и ясно, воздух прогреется до +3 +7 градусов.

В южной части без осадков, солнечно и ясно. Ночью температура упадет до -1 градуса, днем столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов.

В Крыму осадки не прогнозируются, ожидается солнечная и ясная погода. Ночью от -1 до +1 градуса, днем +5 +7 градусов.

На севере страны будет солнечно, без осадков. Ночная температура воздуха составит -5 -7 градусов, днем прогреется до +4 +6 градусов.

В западной части осадки не прогнозируются, днем будет солнечно и ясно. Ночью в регионе от -3 до -7 градусов, днем ожидается от +6 до +9 градусов.

В центральных областях будет сухо и ясно. Ночью от -5 до -7 градусов, днем от +4 до +7 градусов.

В Киеве 10 ноября будет солнечно и сухо. Ночью в столице температура опустится до -4 -6 градусов, днем воздух прогреется до +3 +5 градусов.

По прогнозу синоптиков, 11 ноября ночные морозы усилятся и местами ожидается до -9 градусов.

А дневная температура начнет понемногу подниматься, очень холодно будет только на востоке, а на западе прогреется до +10 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 10 ноября