В Украине снова ударят морозы: синоптики назвали дату

Эти выходные, 8 и 9 января, будут еще относительно теплыми, как для второго месяца зимы.

Столбики термометров днем будут варьироваться между -2 и +4 градусов в среднем по Украине (холоднее будет в восточных регионах, а теплее - традиционно - в южных). В ночное время в субботу температура воздуха составит -9... - 7 градусов в западных и восточных областях, -7... -5 градусов в северных и центральных, -5... -1 градус в южных и в Крыму. А в воскресенье будет теплее на пару градусов.

8 января несильный снег пройдет в западном регионе, а в Одесской области прогнозируется дождь.

Карта погоды в Украине 8 января (фото: meteo.gov.ua)

9 января ситуация поменяется - осадки накроют северные, центральные и южные регионы и местами восточные.

Карта погоды в Украине 9 января (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 10 января, осадки в виде снега и дождей ожидаются в Украине повсеместно. В западных регионах снегопады будут значительные. В первый день недели температура воздуха еще останется условно теплой, при этом в южных областях столбики термометров поднимутся до +6... +7 градусов, а в Крыму вообще до +11 градусов.

Карта погоды в Украине 10 января (фото: meteo.gov.ua)

Уже во вторник, 11 января, будет холоднее. На севере Украины ожидается днем -8... -5 градусов, в большинстве других регионов будет около -4... -1 градус, а на юге страны останутся "плюсы". Осадки прогнозируются незначительные в восточных и южных областях, будет пасмурная погода.

Карта погоды в Украине 11 января (фото: meteo.gov.ua)

А уже в среду, 12 января, ударят морозы. В восточных и северо-восточных регионах ожидается -12... -9 градусов днем. В северных, центральных и западных областях -8... -5 градусов (на Закарпатье чуть выше - около -4... -2 градусов). На юге Украины будет -4... -1 градус. Ситуация с осадками будет аналогичная.

Карта погоды в Украине 12 января (фото: meteo.gov.ua)