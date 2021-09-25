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В Украине цены на свинину резко прыгнут вверх: как изменится стоимость

Автор: Тетяна Самарук

Цена закупки свиней убойных кондиций в Украине сейчас составляет 47,5-49,5 грн/кг. Однако, через неделю стоимость может вырасти до 48-50 грн / кг.

Об этом сообщает прессслужба Ассоциации "Свиноводы Украины".

Почему вырастет цена

Так, это связано с плановым ходом продаж в течение недели и уменьшением объемов предложения от нескольких крупных игроков рынка.

По словам специалистов, уровень закупочных цен в большинстве случаев не изменится. Также отдельные заготовители мясоперерабатывающей отрасли говорят, что средняя убойная масса свиней выросла с лета до стандартных кондиций.

Важно, что предложение мяса свиней пока не почувствовала сезонного роста. Кроме того, вырастет цена и на другие виды мяса.

Как выбрать свежее мясо

Качество свинины находится в прямой зависимости от следующих характеристик:

  • Возраста животного;
  • Здоровье;
  • Особенностей рациона и питания;
  • Правильного убоя;
  • Технологической разделки туши.

Выбирать свинину можно в супермаркете или на рынке. Но на улицах этого делать нельзя. Лучшим выбором для этого станет магазин, в котором обязательно контролируется качество мясных продуктов. Визуально она оцениваются по цвету и поверхности разреза, затем по запаху. При выборе покупатель вправе попросить кусочек разрезать, проверить цвет и определить запах.

Перед покупкой мяса продавцу задается вопрос о свежести, также можно попросить на него соответствующий документ. Если получен отказ по любой причине, то скорее всего продукт просрочен. При выборе нужно иметь в виду, что у каждой туши в зависимости от мест расположения, мясо делится на сорта. К высшему относят поясничную и лопатку часть, а шейная считается сортом ниже.

Ранее мы сообщали, что произойдет с вашим организмом, если резко отказаться от мяса.

Также врачи назвали самую вредную зелень, которую лучше выбросить.

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Свинина