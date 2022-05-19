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В Украине температура воздуха резко "подпрыгнет": где будет солнечная погода

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 19:57
В Украине температура воздуха резко "подпрыгнет": где будет солнечная погода Фото: Погода в Украине принесет потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Погода в Украине изменится и наступит настоящее лето. Местами температура будет подниматься до + 27 градусов.

Читайте ниже в материале Styler, где будет жарче всего.

Прогноз погоды на 20 мая

За данными синоптика Наталки Диденко, уже завтра, 20 мая, температура воздуха "подпрыгнет" до +18...+24 градусов.

Также она предупредила о ветре. По ее данным, на западе и востоке Украины он будет порывистым.

Кроме того, дожди возможны в пятницу только на северо-востоке Украины. Однако все же большинство наших областей завтра окажется в сухой воздушной массе.

В Укргидрометцентре синоптики прогнозируют, что будет дождь, вероятно, на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Киевщине. Также не обойдется без осадков на Сумщине и Черниговщине.

Прогноз для Киева

В столице ожидается сухая теплая погода, максимальная температура достигнет +22 градусов. Дожди в Киеве маловероятны.

Диденко говорит, что в субботу дождей станет больше. Они пройдут везде с грозами, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма.

А в воскресенье, 22-го мая, ощутимо похолодает днем, температура воздуха снизится до +12...+18 градусов.

Ранее мы сообщали, что погода летом принесет немало сюрпризов.

Также мы писали о магнитные бури, которые заставят поболеть наши головы.

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