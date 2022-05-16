Магнитные бури накроют Землю в ближайшие дни: названы опасные даты

Магнитные бури в мае могут причинить неудобства и ухудшить самочувствие людей. Это дни повышенной солнечной активности, которые негативно влияют на здоровье.

Когда в мае стоит быть осторожнее из-за магнитных бурь и как можно уберечь здоровье - читайте ниже.

Магнитные бури происходят, когда Солнце начинает вырабатывать больше энергии, чем обычно. Возникают вспышки на Солнце, которые приводят к колебаниям магнитного поля Земли.

Обычно такие колебания проходят для человека незаметно, однако сильные вспышки могут вызвать ухудшение самочувствия и даже нарушить работу определенных систем.

Ближайшая магнитная буря начнется уже сегодня, 16 мая. Около 21:00 начнется магнитное колебание. Эти волны будут незначительными и почувствуют их только метеозависимые люди, пожилые, люди с хроническими заболеваниями.

Следующие небольшие колебания ожидаются 20 мая. А уже 24 мая Землю накроет магнитная буря, которую могут почувствовать все люди. Еще один период активности ожидается 25-27 мая.

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Какие неприятности несет магнитная буря

В такие дни чаще всего люди чувствуют необъяснимое недомогание, повышенную усталость и сонливость, сильные головные боли. Могут быть проблемы с концентрацией внимания, раздраженность.

Самые частые симптомы:

Головная боль, головокружение

Тошнота, отсутствие аппетита, боль в животе

Слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания

Агрессия, раздражительность, апатия

Повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение

Обострение хронических заболеваний

Ломота в костях, боли в местах бывших переломов

Как снизить воздействие магнитных бурь на организм

Постарайтесь соблюдать нормальный режим дня, полноценно питаться и высыпаться. Заснуть желательно до 23:00, а утром встать около 08:00.

Ограничьте количество кофе до 2 чаше в день или замените его травяным, зеленым чаем.

Не употребляйте алкоголь, поменьше курите и побольше дышите свежим воздухом.

Обязательно сходите на прогулку и передвигайтесь пешком.

Занятия в тренажерном зале стоит заменить на бассейн, и в целом – снизьте нагрузку на организм, физическую, умственную и эмоциональную.

Утром поможет контрастный душ, вечером - расслабляющая ванна. За час-два до сна отложите в сторону гаджеты, не читайте новости, не смотрите телевизор.

Откажитесь от острой, соленой, вредной пищи. Отдайте предпочтения фруктам и овощам.

Не ввязывайтесь в конфликты, не выясняйте отношения, постарайтесь следить за эмоциями и проявлением агрессии.

Людям с хроническими заболеваниями стоит следить за давлением и держать под руками необходимые лекарства.