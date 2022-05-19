В Україні температура повітря різко "підстрибне": де буде сонячна погода
Погода в Україні зміниться та настане справжнє літо. Місцями температура підійматиметься до +27 градусів.
Читайте нижче в матеріалі Styler, де буде найспекотніше.
Прогноз погоди на 20 травня
За даними синоптика Наталки Діденко, вже завтра, 20 травня, температура повітря "підстрибне" до +18...+24 градусів.
Також вона попередила про вітер. За її даними, на заході та сході України він буде рвучким.
Окрім того, дощі можливі у п'ятницю лише на північному сході України. Проте все ж більшість наших областей завтра опиниться у сухій повітряній масі.
В Укргідрометцентрі синоптики прогнозують, що дощитиме, ймовірно, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині. Також не обійдеться без опадів на Сумщині та Чернігівщині.
Прогноз для Києва
У столиці очікується суха тепла погода, максимальна температура досягне +22 градусів. Дощі в Києві малоймовірні.
Діденко каже, що в суботу дощів побільшає. Вони пройдуть скрізь з грозами, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та Криму.
А в неділю, 22-го травня, відчутно похолодає вдень, температура повітря знизиться до +12...+18 градусів.
Раніше ми повідомляли, що погода влітку принесе чимало сюрпризів.
Також ми писали про магнітні бурі, які змусять поболіти наші голови.