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В Украине за сжигание листьев жестоко штрафуют: дым может вызвать рак

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Суббота 18 сентября 2021 21:50
В Украине за сжигание листьев жестоко штрафуют: дым может вызвать рак Штраф за сжигание сухих листьев (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

За сжигание сухих листьев в Украине предусмотрен штраф до 6 120 грн. В частности, во время сгорания выделяется дым, которым может вызвать рак.

Об этом говорится на сайте Черкасского городского совета.

По словам эколога Владимира Гусаченка, во время сгорания одной тонны растительных остатков в воздух выделяется около 9 кг микрочпастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. В листьях, которые тлеют без доступа кислорода, выделяется бензопирен, который способен вызвать у человека раковые заболевания.

"На приусадебных участках растения нередко обрызгивают пестицидами, которые также высвобождаются в воздух при сгорании листьев или травы", – говорится на сайте.

Какой штраф за сжигание листьев

За сжигание сухих листьев могут оштрафовать:

  • простых украинцев – от 3060 до 6120 грн штрафа;
  • должностных лиц – от 15300 до 21420 грн штрафа.

Кроме того, в другой украинских городах местные власти готовы заниматься вывозом листьев. В частности, чтобы это произошло нужно обратиться в местную администрацию. Также каждая семья может самостоятельно правильно утилизировать листья (компостировать).

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