В Україні за спалювання листя жорстоко штрафують: дим може викликати рак
За спалювання сухого листя в Україні передбачений штраф до 6 120 грн. Зокрема, під час згоряння виділяється дим, яким може викликати рак.
Про це йдеться на сайті Черкаської міської ради.
За словами еколога Володимира Гусаченка, під час згоряння однієї тонни рослинних залишків у повітря виділяється близько 9 кг мікрочастинок диму, до складу якого входить пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. У листі, яке тліє без доступу кисню, виділяється бензопірен, який здатний викликати у людини ракові захворювання.
"На присадибних ділянках рослини нерідко кроплять пестицидами, які також вивільняються у повітря при згорянні листя чи трави", – йдеться на сайті.
Який штраф за спалювання листя
За спалювання сухого листя можуть оштрафувати:
- простих українців – від 3060 до 6120 грн штрафу;
- посадових осіб – від 15300 до 21420 грн штрафу.
Окрім того, в інший українських містах місцева влада готова займатися вивозом листя. Зокрема, аби це відбулося потрібно звернутися в місцеву адміністрацію. Також кожна сім'я може самостійно правильно утилізувати листя (компостувати).
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