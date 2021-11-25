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В Украине существенно подорожает сливочное масло: чего ожидать от цен

Автор: Людмила Жукова

Цена на сливочное масло в Украине продолжает расти. В ближайшем будущем подорожание увеличится.

Об этом сообщают в сюжете ТСН.

Отмечается, что цена на сливочное масло в магазинах подскочит на 15%.

Причина подорожания

Естественно, на повышение цены сливочного масла повлияет то, что себестоимость молока в Украине повысилась. Подорожал корм для животных, а также увеличилась цена на газ для предприятий.

Эксперты говорят, что процесс подорожания тесно связан с мировыми тенденциями. Дело в том, что только за последний месяц цены на сливочное масло в мире выросли на 30%.

Еще одной причиной подорожания этого продукта в Украине называют высокий спрос на сырье, производство которого стремительно уменьшается.

Сколько сейчас стоит пачка масла в магазинах

Если говорить о продукте жирностью 82,5% - то его цена "кусается". Так, например, онлайн цена за брикет масла проверенных брендов стартует от 52 гривен.

Как мы ранее писали, ценники на молоко в Украине начали шокировать.

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