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В Украине существенно подешевел популярный фрукт: любят почти все

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Среда 29 декабря 2021 11:47
В Украине существенно подешевел популярный фрукт: любят почти все Фото: В Украине подешевели яблоки (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последний год значительно убавили в цене популярные фрукты - яблоки. Тенденцию к снижению цены можно наблюдать в магазинах, рынках и на ярмарках.

Об этом пишет ТСН.

На сколько снизилась цена

За 2021 год средняя цена плодов упала на 28% - до 13 гривен. Экономисты сообщили, что еще прошлой зимой яблоки стоили приблизительно 18 гривен за килограмм.

Сейчас на оптовых рынках цена колеблется от 5 до 12 гривен за килограмм. Самые дешевые сорта это - "Чемпион", "Гала", "Айдаред" и "Симиренко". А вот к дорогим относятся такие сорта, как "Муцу" и "Голден".

Отметим, что в этом году в Украине был урожай этих фруктов, что и сказалось на цене этого популярного продукта.

Чем полезны яблоки

В яблоках содержатся такие витамины, как A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. В своем сочетании они придают нам жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, улучшают работу мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Включайте 1-2 яблока в свой ежедневный рацион и оставайтесь здоровыми и бодрыми.

Как мы ранее писали, в Украине в скором будущем взлетит в цене хлеб.

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