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В Україні суттєво подешевшав популярний фрукт: люблять майже всі

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Середа 29 грудня 2021 11:47
В Україні суттєво подешевшав популярний фрукт: люблять майже всі Фото: в Україні подешевшали яблука (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній рік значно зменшили в ціні популярні фрукти - яблука. Тенденцію до зниження ціни можна спостерігати в магазинах, ринках і на ярмарках.

Про це пише ТСН.

На скільки знизилася ціна

За 2021 рік середня ціна плодів впала на 28% - до 13 гривень. Економісти повідомили, що ще минулої зими яблука коштували приблизно 18 гривень за кілограм.

Зараз на оптових ринках ціна коливається від 5 до 12 гривень за кілограм. Найдешевші сорти це - "Чемпіон","Гала"," Айдаред" і "Симиренко". А ось до дорогих відносяться такі сорти, як "Муцу" і "Голден".

Відзначимо, що в цьому році в Україні був урожай цих фруктів, що і позначилося на ціні цього популярного продукту.

Чим корисні яблука

У яблуках містяться такі вітаміни, як A, С, В1, В2, РР і Е, а також магній, фосфор, йод, залізо, селен, калій, кальцій і цинк. У своєму поєднанні вони надають нам життєвих сил, допомагають справлятися зі стресовими ситуаціями, покращують роботу мозку і зміцнюють серцево-судинну систему.

Включайте 1-2 яблука у свій щоденний раціон і залишайтеся здоровими та бадьорими.

Як ми раніше писали, в Україні в недалекому майбутньому злетить в ціні хліб.

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