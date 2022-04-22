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В Украине несется штормовая погода: синоптики сделали предупреждение

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Пятница 22 апреля 2022 19:28
В Украине несется штормовая погода: синоптики сделали предупреждение Фото: Погода в Украине будет штормовой (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет со штормовым ветром в ряде областей, в целом потеплеет, однако полосы с более холодным воздухом останутся.

Что будет с погодой в стране в субботу 23 апреля и на Пасху - читайте ниже в нашем материале Styler.

"Днем 23 апреля в большинстве северных, центральных и южных областей порывы ветра 15-20 м/с", - предупредили в Укргидрометцентре.

"В субботу в северных, центральных областях и в южной части Украины порывы южного и южного ветра будут достигать штормовых значений, до 15-20 метров за секунду. Осторожно. На Западе и востоке ветер будет умеренным.",- пишет Наталка Диденко.

23 апреля ожидается умеренно теплый день

Максимальная температура воздуха составит +12... +18 градусов.

Чуть свежее окажется полоса Житомирская - Хмельницкая - Тернопольская - Ивано-Франковская - Львовская - Закарпатская область. Здесь будет + 8...+13 градусов.

Дожди вероятны в западных, северных областях, местами в центральной части и в Одесской области. На остальной территории по большей части сухо.

Прогноз для Киева

В Киеве 23-го апреля наконец ощутимо потеплеет. Ожидается + 4... +16 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер будет сильным, 15-18 метров.

На Пасху в Украине везде будет тепло, +14... +20 градусов. Вероятны грозы.

Смотрите карты погоды на выходные:

В Украине несется штормовая погода: синоптики сделали предупреждениеВ Украине несется штормовая погода: синоптики сделали предупреждение

Скрин: Погода в Украине 23-24 апреля (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что надо сделать обязательно на Страстную пятницу.

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