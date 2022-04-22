Страстная пятница 2022: что надо сделать обязательно, а что запрещено, главные традиции
22 апреля 2022 года по православному христианскому календарю отмечается Страстная, или Великая пятница. Это самый скорбный день в году, ведь именно в пятницу Иисус прошел через страдания и был распят на горе Голгофа.
Что можно и нельзя делать в этот день, важные традиции и приметы - в материале Styler ниже.
Важные традиции, что надо сделать
Это день скорби и смирения. В этот день христианам стоит помолиться. Ведь в пятницу Спаситель заплатил своими страданиями за человеческие греходеяния.
Это самый строгий день во всем Великом посте. Можно только хлеб и воду, а лучше - полностью отказаться от еды.
Считается, что человек, чрезмерно радостный в этот день, весь следующий год проплачет.
Можно ли печь паски в пятницу
В этот день можно сеять капусту и по некоторым поверьям - печь паски. Говорят, паска получится целебной.
Некоторые источники говорят, что паски в пятницу не пекут. В церкви говорят, что печь можно, но лучше все же сделать это в другой день.
Приметы и поверья в Страстную пятницу
Если небо будет звездным - жди урожая зерновых, если весь день облачно, "хлеб будет с бурьяном".
Если выстиранное белье вывесить в Страстную пятницу, то на нем появятся пятна крови, поэтому стирать в этот день нельзя.
В Страстную Пятницу можно узнать, нет ли в твоем доме "наговоренной" вещи (с порчей). Для этого из церкви приносят недогоревшую свечу, зажигают ее в доме и обходят все комнаты, поднося ее к разным углам. Говорят, что именно в том месте, где пламя свечи начнет трещать, и находится заговоренный предмет.
Что нельзя делать
- Браться за тяжелую работу по дому и огороду - уборку, стирку, вскапывание земли - все это надо завершить в Чистый четверг.
- Употреблять мясо, яйца, молочные продукты, пить алкоголь.
- Веселиться, развлекаться и смеяться.
- Шить, колоть дрова, копать землю, резать что угодно. В этот день нельзя иметь дело с острыми предметами. Даже хлеб лучше ломать.
Ранее мы писали, как приготовить нежную паску "Чистые руки".