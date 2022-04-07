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В Украину снова движется похолодание с ливнями и мокрым снегом: дата

Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет похолодание со снегом
Автор: Светлана Мащенко

В Украину после потепления снова вернутся холода - в некоторых регионах вероятны сильные дожди, мокрый снег, а температура снизится до +2 градусов днем.

Читайте ниже в материале Styler подробный прогноз на пять дней.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, холоднее всего будет 10-11 апреля. Меняться погода начнет с запада Украины.

Пока же нас ждут теплые весенние дни, однако временами и местами будет несколько пасмурно.

7 апреля будет теплый ясный день с температурой +13... +19 градусов. Осадки не предвидятся.

В пятницу, 8 апреля на большинстве территорий ожидается небольшой дождь, кроме юга и Востока. Температура в областях немного снизится, +12... +17 градусов.

9 апреля похолодает на западе на несколько градусов (+10... +16), на остальных территориях тепло, +14... +20. Осадки снова на западе, севере, в части центра.

Скрин: Погода в Украине 7-9 апреля (meteo.gov.ua)

А вот 10 апреля на западе похолодает до +2... +7 градусов, вероятны сильные дожди, мокрый снег. До остальной части страны холод пока не дойдет, однако на севере возможен небольшой дождь.

11 апреля снова холодно и с дождями - осадков станет больше, а похолодание распространится еще и на часть южных областей.

Скрин: Погода в Украине 10-11 апреля (meteo.gov.ua)

Отметим, что 7 апреля, на Благовещение, будет самый теплый день.

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Погода в Украине