В Украине сильно подорожали продукты "борщевого набора": кое-что - на более 100%

Цены на продукты, которые входят в так называемый "борщевой набор", сильно выросли по сравнению с этим же периодом прошлого года. Подорожало также куриное мясо.

Как изменились цены за год

Больше всего взлетела стоимость лука - на 108%

Свекла и морковь увеличились в цене на 70%

Цена капусты выросла на треть.

Подешевел только картофель - почти на 15%.

Подорожала и стоимость курятины: купить целую тушку теперь дороже на четверть, а филе повысилось в цене на 20%.

В чем причина?

"По данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), в августе 2021 года мировые цены на продукты питания стремительно выросли после снижения в течение двух месяцев подряд. За год продовольствие подорожало на 33%, а по сравнению с июлем цены в августе стали выше на 3,1%", - добавили в Госстате.

При этом наибольшую динамику роста в мире показал сахар (на 9,6%). Это произошло на фоне опасений по поводу неурожая трости в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером этого продукта на мировом рынке.