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В Україні сильно здорожчали продукти "борщового набору": дещо - на понад 100%

Автор: Світлана Мащенко

Ціни на продукти, які входять до так званого "борщового набору", сильно зросли в порівнянні з цим же періодом минулого року. Подорожчало також куряче м'ясо.

Про це повідомляє пресслужба Державної статистики України.

Як змінилися ціни за рік

  • Найбільше злетіла вартість цибулі - на 108%
  • Буряк та морква збільшилися в ціні на 70%
  • Ціна капусти виросла на третину.
  • Подешевшала лише картопля - майже на 15%.

Здорожчала і вартість курятини: купити цілу тушку тепер дорожче на чверть, а філе підвищилося в ціні на 20%.

В чому причина?

"За даними FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), у серпні 2021 року світові ціни на продукти харчування стрімко зросли після зниження протягом двох місяців поспіль. За рік продовольство подорожчало на 33%, а порівняно з липнем ціни в серпні стали вище на 3,1%", - додали в Держстаті.

При цьому найбільшу динаміку росту у світі показав цукор (на 9,6%). Це сталося на тлі побоювань із приводу неврожаю тростини в Бразилії, яка є найбільшим експортером цього продукту на світовому ринку.

Раніше ми писали, що в Україні встановили максимальну вартість на бензин і дизельне пальне.

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Ціни на бензин