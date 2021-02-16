В Украине стремительно растет стоимость автогаза: что будет с ценами дальше

Водители жалуются, что всего пять лет назад "социальное топливо" стоило 4 грн, теперь - 14 грн. Водители, что привыкли экономить, оборудовав авто газовыми установками, говорят - теперь разница между бензином и автогазом уже не так велика.

"Я каждый день сюда езжу, и каждый день цена увеличивается на 35-40 копеек. И это уже на протяжение двух недель", - рассказывает автомобилист Марина.

Эксперты говорят, что наши цены уже обогнали европейские, и это еще не предел.

"Газ в Украине уже на 100 долларов, по результатам прошлого года, был дороже, чем в Европе. На сегодня мы считаем, что 16 грн - это уже немножко больше, чем экономически обоснованная цена на сжиженный газ", - рассказывают специалисты.

В Украинской энергетической ассоциации говорят, что на цены в Украине повлияли обычные законы рынка. Спрос продиктовал предложение, а виной всему - холодная зима, которая увеличила объемы потребления автогаза.

В странах Европы, где мы берем цену, в связи с похолоданием сжиженный газ используют для отопления. Пока продолжается низкая температура, такой дефицит на рынке, он все-таки будет подтягивать высокую цену", - говорит Юлия Подкоморная, директор Украинской энергетической ассоциации.

В ассоциации говорят, что цену на топливо может уравновесить закон об акцизе, который сейчас зарегистрирован в Раде. По подсчету авторов законопроекта, это может удешевить бензин, и, соответственно, уменьшить потребление автомобильного газа. И это может повлиять на его цену.

В Украине растет цена на автогаз (видео: ТСН)