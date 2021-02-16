В Україні стрімко зростає вартість автогазу: що буде з цінами надалі

Водії скаржаться, що всього п'ять років тому "соціальне паливо" коштувало 4 грн, тепер - 14 грн. Водії, що звикли економити, обладнавши авто газовими установками, кажуть - тепер різниця між бензином та автогазом вже не така велика.

"Я кожен день сюди їжджу, і кожен день ціна збільшується на 35-40 копійок. І це вже протягом двох тижнів", - розповідає автомобіліст Марина.

Експерти кажуть, що наші ціни вже обігнали європейські, і це ще не межа.

"Газ в Україні вже на 100 доларів, за результатами минулого року, був дорожчий, ніж у Європі. На сьогодні ми вважаємо, що 16 грн - це вже трошки більше, ніж економічно обґрунтована ціна на скраплений газ", - розповідають фахівці.

В Українській енергетичній асоціації кажуть, що на ціни в Україні вплинули звичайні закони ринку. Попит диктує пропозицію, а виною всьому - холодна зима, яка збільшила обсяги споживання автогазу.

В країнах Європи, де ми беремо ціну, у зв'язку з похолоданням зріджений газ використовують для опалення. Поки триває низька температура, такий дефіцит на ринку, він все-таки буде підтягувати високу ціну", - говорить Юлія Підкоморна, директор Української енергетичної асоціації.

В асоціації кажуть, що ціну на паливо може врівноважити закон про акциз, який зараз зареєстрований у Раді. За підрахунками авторів законопроекту, це може здешевити бензин, і, відповідно, зменшити споживання автомобільного газу. І це може вплинути на його ціну.

В Україні зростає ціна на автогаз (відео: ТСН)