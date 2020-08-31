В Украине стартует учебный год: как будут учиться дети в разных карантинных зонах

С 1 сентября в Украине начинается новый учебный год. Он будет сильно отличаться от всех предыдущих, так как детям придется учиться в условиях пандемии из-за коронавируса. В нескольких регионах школьники вынуждены будут перейти временно на дистанционное обучение, а в остальных – посещать учебные заведения по особым правилам.

В министерстве охраны здоровья разработали серию рекомендаций по поводу безопасного обучения детей в учебных заведениях. Для того чтобы обезопасить детей и учителей, были разработаны строгие правила и ограничения.

В школах:

На входе в школы должны стоять дозаторы с антисептиком

Перед уроками дети должны мыть руки с мылом

В классе дети могут находиться без масок, но перемещаться по школе – только в масках. Учителям также разрешено на уроке находиться без маски. В "оранжевой зоне" – у педагогов должны быть защитные щитки. Начальная школа (1-4 классы) – могут быть без масок.

Перед входом в школу – обязательная проверка температуры.

При подтверждении у одного из учеников диагноза COVID-19 – на самоизоляцию идет весь класс.

Где дети будут начинать учебный год дистанционно:

Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области, город Беляевка и Измаил Одесской области, город Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области, города Бережаны, Чертков Тернопольской области, город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новосельский районы.

Кроме того, все руководители заведений и их учредители в обязательном порядке должны обеспечить бесперебойную поставку воды, газа, электрики и теплоснабжения. В районах – организовать доставку учеников с обязательным санитарным контролем и соблюдением норм.

Также в учебных заведениях рекомендуется установить особые условия организации питания.

Если ребенок заболел, то педагог обязан надеть на него маску и изолировать в отдельном помещении, а также немедленно сообщить родителям.

Напомним, ранее мы писали о том, как будут работать школьные столовые с 1 сентября в Украине.

А также рассказывали о том, кого могут не пустить в школу с 1 сентября.