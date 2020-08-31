В Україні стартує навчальний рік: як будуть навчатися діти в різних карантинних зонах

З 1 вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік. Він буде сильно відрізнятися від усіх попередніх, оскільки дітям доведеться вчитися в умовах пандемії через коронавірус. У кількох регіонах школярі змушені будуть перейти тимчасово на дистанційне навчання, а в інших – відвідувати навчальні заклади з особливими правилами.

У міністерстві охорони здоров'я розробили серію рекомендацій щодо безпечного навчання дітей у навчальних закладах. Для того, щоб убезпечити дітей і вчителів, були розроблені строгі правила та обмеження.

У школах:

На вході до школи повинні стояти дозатори з антисептиком

Перед уроками діти повинні мити руки з милом

В класі діти можуть перебувати без масок, але переміщатися по школі – тільки в масках. Вчителям також дозволено на уроці перебувати без маски. В "помаранчевій зоні" – у педагогів повинні бути захисні щитки. Початкова школа (1-4 класи) – діти можуть бути без масок.

Перед входом у школу – обов'язкова перевірка температури.

При підтвердженні в одного з учнів діагнозу COVID-19 – на самоізоляцію йде весь клас.

Де діти будуть починати навчальний рік дистанційно:

Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківській області, місто Біляївка та Ізмаїл Одеської області, місто Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони Рівненської області, міста Бережани, Чортків Тернопільської області, місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новосельський райони

Крім того, всі керівники закладів та їх засновники в обов'язковому порядку повинні забезпечити безперебійне постачання води, газу, електрики та теплопостачання. В районах – організувати доставлення учнів з обов'язковим санітарним контролем та дотриманням норм.

Також у навчальних закладах рекомендується встановити особливі умови організації харчування.

Якщо дитина захворіла, то педагог зобов'язаний надіти на нього маску та ізолювати в окремому приміщенні, а також негайно повідомити батькам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як будуть працювати шкільні їдальні з 1 вересня в Україні.

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