В Украине стартует сезон мандаринов: сколько стоит "новогодний" фрукт

В Украине стартует сезон традиционного новогоднего фрукта - мандаринов. На полках магазинов и рынков начали появляться ароматные оранжевые плоды, однако цены на них очень разнятся.

Сколько просят за мандарины в конце октября - читайте ниже в материале Styler.

Мы промониторили крупнейшие украинские супермаркеты и рынки, чтобы узнать цены на фрукт.

Меньше всего стоит мандарин, который в ценнике прописан как "Мандарин Турция", или же просто "Мандарин". За него просят от 24.50 до 38 грн за килограмм.

Также в продаже есть сорта под названием "Мандарин Испания", за который хотят от 68.90 до 79.90 грн, за "Мандарин ПАР" - 76 грн/кг.

А один из самых популярных сортов - "Клементин" стоит от 55.99 за мелкие фрукты и до 89.90 грн за более элитные фрукты.

Таким образом, чтобы полакомиться мандаринами, надо выложить от 24.50 до почти 90 грн за один килограмм "новогодней радости".

Чем полезны мандарины и кому они противопоказаны

Мандарин содержит много полезных веществ - полифенолов и флавоноидов, 1.7% растворимой клетчатки, полезной для кишечника, витамина С, каротиноидов, кальция, магния, железа, калия.

Однако фрукты сладкие, поэтому их стоит употреблять с осторожностью диабетикам, людям с лишним весом, а также детям. Так, в 200 граммов долек содержится 20 граммов сахара.