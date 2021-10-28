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В Україні стартує сезон мандаринів: скільки коштує "новорічний" фрукт

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Четвер 28 жовтня 2021 13:30
В Україні стартує сезон мандаринів: скільки коштує "новорічний" фрукт Фото: В Україні стартує сезон мандаринів (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні стартує сезон традиційного новорічного фрукту - мандаринів. На полицях магазинів і ринків почали з'являтися ароматні помаранчеві плоди, проте ціни на них дуже різняться.

Скільки просять за мандарини наприкінці жовтня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Ми промоніторили найбільші українські супермаркети і ринки, щоб дізнатися ціни на фрукт.

Найменше коштує мандарин, який в ціннику прописаний як "Мандарин Туреччина", або ж просто "Мандарин". За нього просять від 24.50 до 38 грн за кілограм.

Також в продажу є сорти під назвою "Мандарин Іспанія", за який хочуть від 68.90 до 79.90 грн, за "Мандарин ПАР" - 76 грн/кг.

А один з найпопулярніших сортів - "Клементин" вартує від 55.99 за дрібні фрукти й до 89.90 грн за більш елітні фрукти.

Таким чином, аби поласувати мандаринами, треба викласти від 24.50 до майже 90 грн за один кілограм "новорічної радості".

Чим корисні мандарини і кому вони протипоказані

Мандарин містять багато корисних речовин - поліфенолів і флавоноїдів, 1.7% розчинної клітковини, корисної для кишківника, вітаміну С, каротиноїдів, кальцію, магнію, заліза, калію.

Однак фрукти солодкі, тому їх варто вживати з обережністю діабетикам, людям із зайвою вагою, а також дітям. Так, в 200 грамів дольок міститься 20 грамів цукру.

Раніше ми писали також, кому не можна їсти хурму.

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