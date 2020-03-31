В Украине стартует продажа земли: названа стоимость гектара

Закон об открытии рынка земли в Украине приняла Верховная Рада ночью 31 марта
Продажа земли в Украине теперь станет возможной благодаря принятию закона об открытии рынка земли, который в ночь с 30 на 31 марта приняли народные депутаты. Когда в Украине можно будет купить землю, кто сможет приобрести, и сколько она будет стоить - в материале Styler.
Отметим, что законопроект приняли только после встречи Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа".
Закон о рынке земли в Украине поддержали 259 народных депутатов. Его поддержали партия "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос", "Доверие" и часть внефракционных нардепов. А вот "Батькивщина" и ОПЗЖ не дали ни одного голоса.
Во время выступления в Раде Зеленский объяснил необходимость принятия земельного закона требованием МВФ - это одно из условий для получения транша.
Законопроект предусматривает, что цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Такая норма будет действовать до 1 января 2030 года.
Предварительно эксперты оценивают стоимость гектара земли в 2-3 тысячи долларов. Но есть мнение, что уже через 2-3 года эта цена возрастет до 5 тысяч гривен, а с 2026 года - более 10 тысяч.
Украинским фермерам в правительстве обещают запустить специальную программу, под которую выделят около 4 млрд гривен.