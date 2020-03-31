В Украине стартует продажа земли: названа стоимость гектара

Продажа земли в Украине теперь станет возможной благодаря принятию закона об открытии рынка земли, который в ночь с 30 на 31 марта приняли народные депутаты. Когда в Украине можно будет купить землю, кто сможет приобрести, и сколько она будет стоить - в материале Styler.

Отметим, что законопроект приняли только после встречи Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа".

Закон о рынке земли в Украине поддержали 259 народных депутатов. Его поддержали партия "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос", "Доверие" и часть внефракционных нардепов. А вот "Батькивщина" и ОПЗЖ не дали ни одного голоса.

Во время выступления в Раде Зеленский объяснил необходимость принятия земельного закона требованием МВФ - это одно из условий для получения транша.

Главные тезисы законопроекта

Земельная реформа начнется с 1 июля 2021 года, с этой даты документ вступит в силу.

Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности под продажу не попадут

До 2023 года только украинцы физические лица смогут покупать землю не больше 100 гектаров на одно физлицо.

Начиная с 1 января 2024 года землю смогут приобретать юридические лица, но в количестве не больше 10 тысяч гектаров.

Иностранцы смогут покупать землю только, если добро на это даст всеукраинский референдум. Если такое произойдет, то они не смогут покупать участки в 50-километровой зоне от границы.

Юридические лица, участниками или бенефициарами которых являются граждане РФ, иностранные государства, те, против кого введены санкции, а также расположенные в оффшорных зонах землю покупать не смогут.

Расплатиться за землю можно будет только безналичным способом, все средства будут контролироваться налоговой.

За сколько можно будет купить гектар земли

Законопроект предусматривает, что цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Такая норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Предварительно эксперты оценивают стоимость гектара земли в 2-3 тысячи долларов. Но есть мнение, что уже через 2-3 года эта цена возрастет до 5 тысяч гривен, а с 2026 года - более 10 тысяч.

Украинским фермерам в правительстве обещают запустить специальную программу, под которую выделят около 4 млрд гривен.