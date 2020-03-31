В Україні стартує продаж землі: названа вартість гектара

Закон про відкриття ринку землі в Україні прийняла Верховна Рада вночі 31 березня
Продаж землі в Україні тепер стане можливим завдяки прийняттю закону про відкриття ринку землі, який в ніч з 30 на 31 березня ухвалили народні депутати. Коли в Україні можна буде купити землю, хто зможе придбати, і скільки вона буде коштувати - в матеріалі Styler.
Зазначимо, що законопроєкт прийняли тільки після зустрічі Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу".
Закон про ринок землі в Україні підтримали 259 народних депутатів. Його підтримали партія "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос", "Довіра" і частина позафракційних нардепів. А от "Батьківщина" і ОПЗЖ не дали жодного голосу.
Під час виступу в Раді Зеленський пояснив необхідність прийняття земельного закону вимогою МВФ - це одна з умов для отримання траншу.
Законопроєкт передбачає, що ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Така норма буде діяти до 1 січня 2030 року.
Попередньо експерти оцінюють вартість гектара землі в 2-3 тисячі доларів. Але є думка, що вже через 2-3 роки ця ціна зросте до 5 тисяч гривень, а з 2026 року - до понад 10 тисяч.
Українським фермерам в уряді обіцяють запустити спеціальну програму, під яку виділять близько 4 млрд гривень.