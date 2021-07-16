В Украине стартовал сезон арбузов: почему цены на них бьют рекорды

В начале лета на рынках и на полках магазинов можно было увидеть импортные арбузы. Цена за килограмм за них стартовала от 50 гривен. Сейчас уже появились наши отечественные плоды, но цена все равно немаленькая - от 25 гривен за килограмм.

"Это уже наш херсонский арбуз. До этого мы продавали Грецию по 50 гривен за килограмм. С появлением украинского урожая, цены немного упали. Сначала был 35, 30, сейчас уже 25 гривен ", - рассказала продавец на одном из столичных рынков.

Кстати, в супермаркетах цены не сильно отличаются от рыночных. Можно купить килограмм арбуза за 23 гривны. По сравнению с прошлым годом почти втрое дороже.

Что говорят фермеры

По словам фермеров, сезон арбузов в этом году начался на две недели позже из-за неблагоприятных погодных условий. Дождь и град повредили урожай, а потому некоторым фермерам пришлось заново пересевать поля.

Можно ли сейчас покупать арбузы

Специалисты говорят, что наличие нитратов в арбузах проверяют перед их поставками. Но опасность этой ягоды в том, что если она долго лежит, количество нитратов в ней растет. Также небезопасны и импортные арбузы. Их обычно привозят первыми и в дороге они пребывают много времени. Обращайте внимание на то, как выглядит арбуз. Если на нем одно белое пятно - значит он вызревал на солнышке сам. Если больше - значит ему помогали и могли добавлять удобрения для этого. Такой арбуз покупать не стоит.