В Україні стартував сезон кавунів: чому ціни на них б'ють рекорди

На початку літа на ринках і на полицях магазинів можна було побачити імпортні кавуни. Ціна за кілограм за них стартувала від 50 гривень. Зараз вже з'явилися наші вітчизняні плоди, але ціна все одно немаленька - від 25 гривень за кілограм.

"Це вже наш херсонський кавун. До цього ми продавали Грецію по 50 гривень за кілограм. З появою українського врожаю, ціни трохи впали. Спочатку був 35, 30, зараз вже 25 гривень", - розповіла продавець на одному зі столичних ринків.

До речі, в супермаркетах ціни не сильно відрізняються від ринкових. Можна купити кілограм кавуна за 23 гривні. У порівнянні з минулим роком майже втричі дорожче.

Що кажуть фермери

За словами фермерів, сезон кавунів цього року почався на два тижні пізніше через несприятливі погодні умови. Дощ і град пошкодили урожай, а тому деяким фермерам довелося заново пересівати поля.

Чи можна зараз купувати кавуни

Фахівці кажуть, що наявність нітратів в кавунах перевіряють перед їх поставками. Але небезпека цієї ягоди в тому, що якщо вона довго лежить, кількість нітратів в ній зростає. Також небезпечні й імпортні кавуни. Їх зазвичай привозять першими та в дорозі вони перебувають багато часу. Звертайте увагу на те, як виглядає кавун. Якщо на ньому одне біла пляма - значить він визрівав на сонечку сам. Якщо більше - значить йому допомагали й могли додавати добрива для цього. Такий кавун купувати не варто.