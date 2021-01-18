В Украине стало больше бедных людей: ситуация неутешительная

В Украине вырос уровень бедности, и причиной тому - пандемия коронавируса. Коварная болезнь подкосила не только здоровье украинцев, но и ощутимо ударила по кошельку. Только за первое полугодие 2020-го года бедных людей в стране стало больше на десять процентов - с 41% до 51%.

Об этом рассказала заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Людмила Черенько, говорится на сайте ведомства.

По словам ученой, в стране наблюдается снижение потребительских возможностей и реальных доходов украинцев. Экономист говорит, что такой рост - катастрофический.

"Сегодня мы имеем данные за первое полугодие. Они хуже, чем в целом за год, поскольку первый квартал - это полностью карантинный период, когда были ухудшены практически все социальные показатели", - рассказывает Черенько.

При этом во втором полугодии ситуация немного лучше, что должно улучшить годовую статистику, но несущественно.

"Сегодня можно уже говорить, что подавляющее большинство населения очень потеряло потребительские возможности. Возросли риски бедности во многих категориях населения", - добавила ученая.

Экономика при этом еще больше "ушла в тень", что присуще кризисному периоду. Экономист считает, что показатель теневой экономики составляет около 50%. Благодаря чему некоторые украинцы стали наоборот богаче, а вот основной удар на себя приняли бедные и средние слои населения.

"Большое количество машин на дорогах и рост дорогих покупок в магазинах касаются, к сожалению, очень малой части населения. А подавляющее большинство как раз получает финансовый удар", - добавила Черенько.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует рост бедности в Украине.