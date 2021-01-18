В Україні стало більше бідних людей: ситуація невтішна

В Україні зріс рівень бідності, і причиною тому - пандемія коронавірусу. Підступна хвороба підкосила не тільки здоров'я українців, але і відчутно вдарила по гаманцю. Тільки за перше півріччя 2020-го року бідних людей у країні стало більше на десять відсотків - з 41% до 51%.

Про це розповіла завідувачка відділу дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук Людмила Черенько, йдеться на сайті відомства.

За словами вченої, в країні спостерігається зниження споживчих можливостей і реальних доходів українців. Економіст каже, що такий ріст - катастрофічний.

"Сьогодні ми маємо дані за перше півріччя. Вони гірше, ніж в цілому за рік, оскільки перший квартал - це повністю карантинний період, коли були погіршені практично всі соціальні показники", - розповідає Черенько.

При цьому у другому півріччі ситуація трохи краще, що повинно поліпшити річну статистику, але несуттєво.

"Сьогодні можна вже говорити, що переважна більшість населення дуже втратила споживчі можливості. Зросли ризики бідності в багатьох категоріях населення", - додала вчений.

Економіка при цьому ще більше "пішла в тінь", що притаманно кризовому періоду. Економіст вважає, що показник тіньової економіки становить близько 50%. Завдяки чому деякі українці стали навпаки багатшими, а ось основний удар на себе взяли бідні і середні верстви населення.

"Велика кількість машин на дорогах і зростання дорогих покупок в магазинах стосуються, на жаль, дуже малої частини населення. А переважна більшість як раз отримує фінансовий удар", - додала Черенько.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні.