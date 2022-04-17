В Украине стали продавать игрушечные "Джавелины" и "Мрии": как они выглядят

В каком именно супермаркете было сделано фото, не уточняется.

"Какое детство, такие и игрушки. На прилавках магазинов уже появились "Джавелины" и "Мрии", - подписан снимок.

Купить подобные игрушки можно в интернет-магазинах. К примеру, "Джавелин" обойдется в 209 грн без учета доставки, а "Мрия" немного дороже - 373 грн.

Фото: t.me/now_kyiv

Отметим, что противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin ("дротик" с англ.) является одним из самых страшных снов российских танкистов.

А легендарная "Мрия" Ан-225 - самый большой транспортный самолет в мире - был уничтожен российскими оккупантами на аэродроме в Гостомеле 27 февраля.