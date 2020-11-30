Украине срочно нужен локдаун: волонтер рассказала о катастрофе в больницах Одессы

В Украине по данным Минздрава наполненность больничных коек составляет 47,5%. При этом по данным зараженных – попасть в больницы практически невозможно. И даже если и удается добиться госпитализации, возникают другие проблемы – нехватка кислорода и лекарств. Именно такая ситуация наблюдается в Одессе, где нет ни койко-мест, ни возможности попасть в реанимацию. Почему Украине срочно нужен карантин и что на самом деле происходит в больницах – рассказала Волонтер, основатель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в Facebook.

Как рассказывает волонтер, для больных коронавирусом в городе нет ни койко-мест в больнице, ни мест в реанимации. Тяжело больным пациентам не могут предоставить качественную помощь.

"В городе нет мест в реанимациях. Позавчера (27 ноября – ред.) реанимационного пациента увезли в раздельную. Вчера (28 ноября – Ред.), в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента пожилая женщина болеет дома тяжело) и посоветовал срочно найти место в реанимации любой больнице города. Потому что муж на кислороде, сатурация 75-80, без кислорода ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в реанимации их стационара нет", – отметила она.

Ситуация усложняется тем, что количество врачей не хватает на то количество больных, которое поступает.

"И когда в апреле покупали ИВЛ все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестер купить будет негде. Так и вышло. ИВЛ есть, реанимаций нет, врачей нет. Грядет катастрофа", – добавила она.

Ситуация с больными в Одессе (скриншоты: facebook.com/katherine.nozhevnikova)

Кроме того волонтер рассказала, что врачи работают на износ и просто не могут справляться с нагрузками.

"Как вам описать, что происходит в стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление). Как показать, что даже в частных клиниках уже не хватает сотрудников, а больных уже столько, что листы ожидания составляют", – сообщила волонтер.

По словам Ножевниковой, больница №5 на Троицкой уже практически заполнена – осталось всего 10 свободных коек из 90. В инфекционной больнице Одессы осталось две койки. В отделении горбольницы №5 на Лидерсовском бульваре – 4 места. Нет мест для пациентов в Одесском областном клиническом медцентре и в горбольнице №1. В 10-й больнице осталось две койки.

"Все. К вечеру мест уже думаю не будет. Ну либо выпишут еще десяток пациентов, которые придут ко мне за кислородом после выписки. Вот вам и "65% загрузки", – сообщила Ножевникова.

Также она рассказала, как обстоит ситуация с койками в областных больницах. По ее данным, в большинстве из них осталось до 10 мест на район.

В комментариях под публикацией волонтера украинцы делятся своими попытками найти места в больнице и требуют ввести локадун.

Одесситы требуют ввести локдаун (скриншоты: facebook.com/katherine.nozhevnikova)

Напомним, в Одессе школьников переведут на дистанционное обучение.

Ранее мы писали, что в Раде не исключают введение локдауна в Украине.