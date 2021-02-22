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В Украине создали первый в мире электромобиль-амфибию: разгоняется до 140 км/час

Новина українською → Понедельник 22 февраля 2021 13:44
В Украине создали первый в мире электромобиль-амфибию: разгоняется до 140 км/час В Украине создали автомобиль-амфибию для военных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине создали первый в мире электромобиль-амфибию для военных. Машина называется STORM, ее модель разработал и изготовил конструктор, кандидат технических наук Украины Александр Кузнецов и его команда.

Об этом сообщается на сайте Highlandsystems.me.

Транспортное средство начали создавать в Киеве два года назад, авто могло держаться на воде и прошло успешное тестирование на Днепре.

Тогда у команды не было технической и экономической возможности, чтобы создать полноценный образец. Далее команда разработчиков переехала в ОАЭ и в партнерстве с оборонной компанией Streit Group за пять месяцев был собран образец.

STORM может развивать скорость на песке до 140 км/ч и работает без остановок от 18 до 36 часов. Подзарядка электрического аккумулятора в дороге обеспечивает дизельный генератор. Машина может ехать по воде и выдерживать волну в 1,5 м.

"На автомобиле броня финского производства. Амортизаторы, выдерживающие нагрузку 65 тонн, мы заказали в Австралии. Электробатарею по нашим чертежам изготовили в Китае на том же заводе, где производят аккумуляторы для Tesla. Компания в Шардже для нас изготовила по заказу резиновые гусеницы, прочные и удобнее в эксплуатации, чем имеющиеся аналоги", — отметил Кузнецов.

В Украине создали первый в мире электромобиль-амфибию: разгоняется до 140 км/часВ Украине создали первый в мире электромобиль-амфибию: разгоняется до 140 км/час

В Украине создали автомобиль-амфибию для военных (фото: highlandsystems.me)

Как мы писали ранее, в Украине создали суперскоростной военный броневик.

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