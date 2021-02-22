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В Україні створили перший в світі електромобіль-амфібію: розганяється до 140 км/год

Новость на русском → Понеділок 22 лютого 2021 13:44
В Україні створили перший в світі електромобіль-амфібію: розганяється до 140 км/год В Україні створили автомобіль-амфібію для військових (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні створили перший в світі електромобіль-амфібію для військових. Машина називається STORM, її модель розробив і виготовив конструктор, кандидат технічних наук України Олександр Кузнєцов і його команда.

Про це повідомляється на сайті Highlandsystems.me.

Транспортний засіб почали створювати у Києві два роки тому, авто могло триматися на воді і пройшло успішне тестування на Дніпрі.

Тоді у команди не було технічної та економічної можливості, щоб створити повноцінний зразок. Далі команда розробників переїхала в ОАЕ та в партнерстві з оборонною компанією Streit Group за п'ять місяців був зібраний зразок.

STORM може розвивати швидкість на піску до 140 км/год і працює без зупинок від 18 до 36 годин. Підзарядка електричного акумулятора в дорозі забезпечує дизельний генератор. Машина може їхати по воді та витримувати хвилю в 1,5 м.

"На автомобілі броня фінського виробництва. Амортизатори, що витримують навантаження 65 тонн, ми замовили в Австралії. Електробатарею за нашими кресленнями виготовили в Китаї на тому ж заводі, де виробляють акумулятори для Tesla. Компанія в Шарджі для нас виготовила на замовлення гумові гусениці, міцні і зручніші в експлуатації, ніж наявні аналоги", — зазначив Кузнєцов.

В Україні створили перший в світі електромобіль-амфібію: розганяється до 140 км/годВ Україні створили перший в світі електромобіль-амфібію: розганяється до 140 км/годВ Україні створили автомобіль-амфібію для військових (фото: highlandsystems.me)

Як ми писали раніше, в Україні створили супершвидкісний військовий броньовик.

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