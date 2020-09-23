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В Україні створять особливе військове кладовище: що відомо

Середа 23 вересня 2020 18:56
В Україні створять особливе військове кладовище: що відомо
В Україні створять меморіальне кладовище для воїнів (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

З'явилося фото законопроекту про Національне військове меморіальне кладовище

В Україні з'явиться Національне військове меморіальне кладовище, де будуть поховані борці за незалежність країни та воїни, які загинули при виконанні бойових завдань.

Відповідне рішення підготував Кабінет міністрів України на розгляд Верховної Ради. Про це 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив на своєму Telegram-каналі.

Політик зазначив, що на території цього архітектурно-художнього комплексу буде організовано почесні поховання та перепоховання: борців за незалежність України у XX столітті, військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Національне військове меморіальне кладовище створять в Київській області. Об'єкт не буде підлягати приватизації та його не можна передати в оренду.

Зразки могильних споруд та меморіальних табличок буде затверджуватися урядом.

Поховання та перепоховання будуть здійснюватися коштом державного бюджету. Охорона комплексу та утримання в належному стані буде забезпечена також із коштів держбюджету відповідно до закону і порядку, визначеному Кабміном.

В Україні створять особливе військове кладовище: що відомо

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Нагадаємо, цього літа під Слов'янськом знайшли нове кладовище з останками загиблих у 2014 році.

Раніше повідомлялося, що під Рівним під асфальтом розкопали братську могилу воїнів УПА.

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