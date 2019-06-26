В Украине сохранится жара: синоптики дали неутешительный прогноз погоды (фото)

Погода в Украине в среду, 26 июня, будет жаркой, осадки не предусматриваются. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее Наталка Диденко сообщила, когда украинцам стоит ожидать существенного снижения температуры воздуха, которое будет сопровождаться грозовыми дождями.

Так, сегодня на всей территории страны ожидается умеренная облачность без осадков. Температура днем будет достигать отметок от +28 до +33 градусов.

Погода в Украине 26 июня (фото: УНИАН)

Жарче всего 26 июня будет на Юге страны - здесь столбики термометров покажут +30... +33 градуса.

На остальных территориях от +28 до +31 тепла, разве что на Закарпатье +30... +32 выше нуля.

В Киеве в среду также тепло и без осадков. Воздух прогреется до +28... +30 тепла. Ветер спокойный - от 3 до 8 метров за секунду.

Погода в Украине 26 июня (фото: meteo.gov.ua)

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